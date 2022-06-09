Зак Браун: «Индикару» нужно оставаться в Америке – проводить гонки в Бразилии, Мексике, США, Канаде»

Исполнительный директор поделился мнением о том, стоит ли задуматься о том, чтобы пойти по пути «Формулы-1» и проводить гонки по всему миру.

В данный момент в календаре «Индикара» имеется 17 гонок – 16 из них проводятся в США, а еще одна в Торонто, в Канаде.

«Я не большой поклонник идеи уезжать с Американского континента. Мне кажется, что Мексика бы отлично подошла для проведения этапа. У нас уже есть этап в Канаде. Но в целом мне кажется, что быть домашней гоночной серией, которая лишь изредка выезжает за пределы страны, довольно сложно.

Мне кажется, соревнования могут быть лишь местными, либо мировыми. В противном случае вы мало чего добьетесь, если будете раз в год проводить гонки в Европе, ну или скажем в Австралии.

Так что лично я бы хотел, чтобы «Индикар» остался в Америке – чтобы этапы проводились в Бразилии, в Мексике, в Северной Америке. Стремиться к чему-то большему мне вряд ли кажется правильным», – рассказал Браун.

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