«Феррари» готовит обновление двигателя к Гран-при Великобритании (GDS)

«Феррари» готовит обновления двигателя к Гран-при Великобритании, который пройдет 1-3 июля.

По информации La Gazzetta Dello Sport, в «Феррари» собираются обновить гибридную составляющую двигателя, которая по регламенту еще подлежит доработке, а заморозка на дальнейшее развитие вступит в силу 1 сентября.

Командам по-прежнему разрешается дорабатывать генератор MGU-K, батарею ERS и блок управления электроникой.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтверждал, что крупные обновления от Скудерии, вероятно, стоит ожидать не ранее именно этапа на «Сильверстоуне».

Маттиа Бинотто: «Следующие обновления «Феррари», возможно, будут готовы к Гран-при Великобритании»

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