Маттиа Бинотто: «Следующие обновления «Феррари», возможно, будут готовы к Гран-при Великобритании»

Руководитель рассказал, что следующий крупный пакет обновлений болида команда должна будет подготовить примерно к (1-3 июля).

И что в ближайших гонках Скудерия будет заниматься оптимизацией работы машины в текущей конфигурации.

«Думаю, что ограничения бюджета сейчас диктуют нам то, что мы можем делать. Нам определенно стоит уделить этому повышенное внимание и не тратить деньги попусту, ведь мы просто не можем себе этого позволить.

Полагаю, мы привезем обновления болида тогда, когда речь будет идти о значительных новинках. Мы не будем привозить новые мелкие детали на каждую гонку.

Более того, нужно думать и об особенностях календаря и что ждет нас в ближайших гонках. Сейчас нас ждет , к которому мы подготовили новую переднюю подвеску для оптимизации угла поворота колес. А потом нас ждет гонка в Баку – тоже на трассе городского типа. Так что следующие обновления, возможно, будут готовы примерно к Гран-при Великобритании», – рассказал Бинотто.

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