Джонни Херберт: «Перес становится костью в горле Ферстаппена»

Эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» считает пилота «Ред Булл» раздражителем для .

Мексиканец выиграл , а следующая гонка пройдет в Азербайджане, где Чеко завоевал три подиума, в том числе одну победу.

«Я считаю, он приближается [к Ферстаппену], потому что блестящим образом осваивается в команде, в Монако он выступил чудесно. Похоже, он повзрослел как пилот – это прекрасная новость для Чеко и, что важнее, для команды в борьбе за Кубок конструкторов.

Возможно, молодым гонщикам, переходящим из картинга и стремящимся к «Формуле-1», стоит брать пример с того, как он подходит к гонкам, как превосходно ведет себя. И Чеко становится сильнее.

Мы перемещаемся в Азербайджан, где он победил в прошлом году, где трижды приезжал на подиум – только Себастьяну Феттелю такое удавалось. Мы снова окажемся на подходящей для Чеко трассе, и это позволит ему продемонстрировать свою настоящую скорость.

Он становится костью в горле Макса Ферстаппена, наверное – очень интересно понаблюдать за динамикой. Нас ждет великолепное зрелище, ведь пилоты «Ред Булл» сойдутся, и как знать, кто окажется на вершине», – отметил Херберт.

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