Коммерческий директор «Уильямса»: «Число компаний из США в «Ф-1» выросло вдвое за 7 лет»

Коммерческий директор Джеймс Бауэр сообщил о росте интереса к «Формуле-1» со стороны американских брендов.

В 2017 году серию приобрела американская «Либерти Медиа». «Ф-1» наращивает присутствие в США – в следующем сезоне в стране пройдут Гран-при в Остине, Майами и Лас-Вегасе.

«В 2015 году в «Ф-1» было 45 компаний из США. В этом сезоне их пока 108, то есть число выросло вдвое.

Если говорить о технологических партнерах, то , без сомнения, полагается на данные больше любого другого вида спорта на планете, и мы видим огромный приток технологических компаний, особенно из Северной Америки.

Интересно, что «Уильямсом» владеет Dorilton, и немногие знают, что она делает, но по сути это частная инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке и портфолио компаний. Ее венчурное подразделение Dorilton Ventures, лого которого вы видите на машине и гонщиках, продвигает «Формулу-1» среди основателей технологических компаний на ранней стадии, потому что все они любят «Ф-1», хоть и живут в США. Фонд пользуется возможностью вложиться в эти компании вместе с «Уильямсом» против больших и признанных инвестиционных фирм из Кремниевой долины, фактически предлагая интеграцию в команду, и это находит мощный отклик.

Кроме этого, ESPN начала транслировать «Ф-1» в США [в 2018 году], и мы видим, что аудитория становится чуть моложе, она растет, что сильно помогает развитию серии. И, разумеется, после покупки «Ф-1» «Либерти» наладились маркетинг и управление, что поспособствовало прогрессу.

Это феноменально – вдобавок [сериал] Drive to Survive, и гонка в Майами вышла невероятной. Так что да, рост огромный», – заявил Бауэр.

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