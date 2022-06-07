Гельмут Марко: «Феррари» достигла лимита по массе, «Ред Булл» нужно время»

Советник «Ред Булл» рассказал о преимуществе «Феррари» по массе болида.

Минимальная масса машин «Формулы-1» в 2022 году составляет 798 килограммов, и RB18 по-прежнему тяжелее, чем красный болид.

«Это процесс, который требует времени. Хорошая новость в том, что мы скинем несколько десятых, когда достигнем цели. Отделяет ли нас пять килограммов? Скажем так, это утверждение не особо далеко от истины.

Я считаю, что «Феррари» достигла лимита [по массе], а «Мерседес» находится в той же ситуации, что и мы. Если рассуждать о «Мерседесе», команде удается время от времени проезжать невероятно быстрые круги обеими машинами – и в практиках, и в гонках. Не получается стабильно показывать такие времена, поэтому трудно понять, откуда берется скорость. Нас беспокоит то, что, похоже, у «Мерседеса» есть потенциал. Когда команда достигнет стабильности, то вступит в борьбу за победы», – заявил Марко.

На Гран-при Азербайджана и Канады «Ред Булл» рассчитывает опередить «Феррари» за счет лучшей скорости на прямых:

«Не думаю, что мы увидели истинный потенциал Макса [Ферстаппена] и болида в Монте-Карло. У него постоянно возникали проблемы в первом повороте, а когда он наконец проехал правильно в квалификации, появились красные флаги. Он не догнал бы Леклера, однако стартовал бы с первого ряда.

Мы снова и снова видим, на каких трассах оказываемся сильнее, а где лучше выступает «Феррари». Слава богу, что в Барселоне и Монте-Карло, где болид «Феррари» был быстрейшим, мы победили из-за определенных обстоятельств. Команда очень довольна.

Теперь мы с оптимизмом ждем трассы в Баку и Монреале с длинными прямыми, где свою роль сыграет максимальная скорость. Тем не менее, вряд ли разрывы будут существенными. Ключевыми факторами станут поиск подходящих настроек и работа с шинами».

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