«БМВ» представила прототип для возвращения в Ле-Ман

«БМВ» презентовала машину M Hybrid V8.

Прототип класса LMDh будет участвовать в тестах в этом году, после чего болид обкатают в гонках американской серии IMSA. Планируется, что он примет участие в «24 часах Ле-Мана» в 2024 году.

«БМВ» в последний раз побеждала в Ле-Мане в 1999-м.

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Фото: твиттер «БМВ Моторспорт»