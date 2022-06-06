Юки Цунода о прогрессе: «Раскрепощенность Джастина Бибера меня вдохновила»

Юки Цунода рассказал, какую роль сыграл певец Джастин Бибер в его развитии.

Гонщик также отметил важность переезда из Великобритании в Италию, где находится база команды.

«Мне помогло то, что теперь я живу рядом с базой «Альфа Таури». Неважно, прошла гонка удачно или нет, я могу сразу же после финиша пойти на базу, чтобы понять причины и использовать этот опыт на следующем Гран-при. Мы быстро на все реагируем. К примеру, если появились проблемы с сидением, я могу уже через пять минут оказаться на базе, чтобы провести подгонку.

Кроме этого, я посещаю спортзал и встречаюсь с сотрудниками, провожу с ними время. Так я чувствую настроения в коллективе, эмоции людей – безусловно, это влияет положительно. Наверное, есть один минус – если я ленюсь на тренировках, Франц [Тост] это видит!

В последнее время я смотрю много Джанстина Бибера на Netflix. Он всегда очень раскрепощен с прессой – думаю, меня это вдохновило. Теперь я больше контролирую ситуацию. Я понимаю, как это делать, на чем нужно сосредоточиться. В прошлом году я не представлял, как себя вести, и действовал не так раскрепощенно. Сейчас мне не приходится тратить энергию вне гонок, и во время уик-энда я чувствую себя более бодрым – от старта первой практики и до гонки», – заявил Цунода.

Японский пилот втрое уступил по очкам в 2021 году, а в нынешнем сезоне набрал 11 баллов против шести у напарника.

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