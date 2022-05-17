Юки Цунода: «Я пытался завоевать подиумы в 2021-м и стал много ошибаться»

Пилот объяснил, как ему мешали завышенные ожидания.

Цунода ответил на вопрос, станет ли он первым победителем Гран-при из Японии.

«В данный момент я не знаю. Я сосредоточен на текущей ситуации, развитии болида и просто пытаюсь заработать как можно больше очков. Конечно, если появится шанс завоевать подиум, я постараюсь извлечь максимум из этой возможности. Здорово было бы заехать на подиум, но это не то, на чем я сосредоточен.

Я бы сказал, что пытался завоевать подиумы или что-то такое в прошлом году, в первой половине сезона. Я ожидал от себя слишком многого и внезапно стал много ошибаться. Я постоянно атаковал.

Теперь я не думаю о таких вещах. Нынешняя ситуация мне очень нравится: командная работа, борьба за очки. Но, разумеется, подиум или победа – это было бы замечательно», – сказал Юки.

После пяти этапов Цунода опережает в чемпионате своего напарника на четыре очка.

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