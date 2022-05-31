Ландо Норрис об аварии Шумахера: «Мы каждый круг находились в миллиметрах от подобного, я 6-8 раз думал, что окажусь в стене»

Гонщик поделился мнением об аварии и уик-энде в Монте-Карло.

Норрис заработал очки на Гран-при Монако, несмотря на ангину, пилот разбил болид.

«Безумная неделя. И какая же безумная гонка в Монако. Сложно описать словами ощущения от такого дня, когда миллионы людей по всему миру наблюдают за гонкой. Ливни, задержки – для пилотирования нужны 100-процентные сосредоточенность и концентрация. На пределе. Ради этого мы все и выступаем в «Формуле-1», ради этого чувства. Когда пересекаешь черту, испытывая и счастье и, честно говоря, облегчение – от того, что добрался до финиша невредимым. Особенно после недели с ангиной», – сообщил Норрис.

Задержки старта из-за дождя были оправданными, считает британец:

«Только в машине «Формулы-1», чувствуя температуру тормозов, покрышек, уровень сцепления, ты действительно понимаешь, что возможно, и что невозможно. Что безопасно, а что нет. И в воскресенье условия не были безопасными. При первой попытке начать гонку ты буквально не видел, что происходит в пяти метрах впереди.

В конечном счете, это я рискую своей шеей. Все мы видели последствия одной крошечной ошибки в воскресенье. Мик Шумахер не попал на апекс в «Бассейне» и чуть просчитался с расположением машины – может, не более чем на десять сантиметров. И все – игра окончена.

Правда в том, что все мы каждый круг находились в миллиметрах от подобной аварии. Можно немножко не так проехать кочку, промахнуться с одной передачей. Поэтому гонка такая напряженная.

В одном лишь первом повороте я шесть, семь, восемь раз за гонку тормозил и думал: «Все, я в стене». А потом ты пытаешься оправиться от блокировки, расположить болид так, чтобы получить наибольший шанс на прохождение. Все происходит так быстро, что ты едешь фактически на автопилоте, на инстинктах. Не особо приятные моменты, и, когда видишь аварию вроде той, в которую попал Мик, это пугает. Я выдохнул, когда он сам покинул место инцидента.

Но это Монако. Поэтому я и считаю, что трасса должна остаться в календаре – не только как культовый автодром, но и как невероятная проверка нервов и мастерства. Конечно, хочется, чтобы ситуация с обгонами улучшилась. Я слышал, предлагал избавиться от шиканы после тоннеля. Это может сработать, но, опять же, к следующему повороту мы будем подъезжать на скорости, близкой к 300 км/ч, а это довольно жестко без зоны вылета!»

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