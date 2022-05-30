Маттиа Бинотто: «Невероятно, что Латифи и Албон не пускали Сайнса и Леклера, это несправедливо»

Маттиа Бинотто взял на себя ответственность за провал «Феррари» на Гран-при Монако и проанализировал причины поражения.

«Я отвечаю за все, что происходит в команде. Мы неправильно сработали со стратегией, недооценили скорость промежуточных шин и не использовали возможности», – заявил руководитель Скудерии.

стартовал с поула и финишировал четвертым по итогам домашней гонки, Гран-при выиграл пилот «Ред Булл» . Бинотто объяснил, как следовало действовать:

«Нужно было остановиться через круг после Переса, а не через два, либо остаться на дождевых покрышках и сразу перейти на «слики».

Но в Монако данных GPS фактически нет, связь с пилотами осложнена, к тому же были круговые. Могло случиться почти что угодно».

Маттиа прокомментировал гонку , который финишировал вторым, а также действия круговых пилотов Николаса Латифи и Алекса Албона:

«Не так уж плохо, хотя он мог победить. Ему не повезло с Латифи. Карлос застрял за ним на протяжении двух секторов. Без этого он оказался бы впереди Переса.

Леклер потерял много времени за Албоном, когда выехал на промежуточных шинах. Какие-то обстоятельства сложились не в нашу пользу, но и мы сами допустили ошибки. Первая заключалась в том, что мы недооценили темп на промежуточных покрышках и преимущество над другими машинами. Нужно все изучить.

Невероятно, что Латифи и Албон, ехавшие на четыре секунды медленнее, не пускали лидеров, несмотря на явные синие флаги. Мне кажется, это несправедливо. Тем не менее, мы неправильно оценили ситуацию. Мы могли выиграть гонку и не сделали этого. Необходимо научиться извлекать выгоду из неудачных обстоятельств».

Бинотто также пожаловался на действия «Ред Булл» перед гонкой:

«[Перед стартом] мы оказались в числе наиболее подготовленных команд, а на болидах «Ред Булл» не было шин. Не знаю, почему отложила процедуру старта за три минуты до него, но регламент говорит, что покрышки необходимо установить за пять минут».

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