Себастьян Феттель: «Дождевые шины «Пирелли» бесполезны»

раскритиковал дождевые шины .

Гонщик был вынужден использовать данные покрышки на , однако отметил, что пилоты избавляются от них при первой возможности.

«Они очень медленные и слишком жесткие для этой трассы, для треков вроде Имолы тоже. Это просто плохие шины. Они бесполезны. Выглядят красиво, но, как только появляется шанс, ты переключаешься на промежуточные – состав мягче, покрышки лучше. Дождевые шины здесь просто не работают.

Помню, мы могли выступать в таких [погодных] условиях – к примеру в Монце в 2008-м или в Китае в 2009-м, это было уже давно. Но не с такими шинами», – сказал Феттель.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» также прокомментировал десятое место по итогам заезда:

«Чистая гонка без каких-либо инцидентов. И мы заработали очко, это неплохо – в Монако всегда трудно прорываться. Вряд ли мы могли достичь большего».

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