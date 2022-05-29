Джордж Расселл: «Начинать гонку сразу было бы слишком опасно, начался бы настоящий хаос»

Пилот подвел итоги Гран-при Монако и прокомментировал решение дирекции гонки изначально отложить старт заезда из-за надвигавшегося сильного дождя.

«Изначально, находясь в кокпите болида, решение дирекции гонки отложить старт сильно расстроило. Но потом, когда мы увидели погодные условия, мы поняли, что это решение было правильным.

Начинать гонку сразу было бы слишком опасно, начался бы настоящий хаос. Да, мы могли бы начать сразу, проехать 20 кругов, а потом остановить гонку красными флагами, когда погода ухудшилась. Но задним числом рассуждать всегда проще.

В целом гонка прошла для нас хорошо. На жестких шинах мы порой были быстрейшей машиной на трассе, и это здорово. Но нам нужно постараться повысить уровень прижимной силы и улучшить наш темп в квалификации. Мы не можем позволить себе, чтобы нас обходили «Альпин» или «Макларен». Нам хватало темпа, чтобы прорваться через пелотон, но не хватало, чтобы соперничать с «Феррари» и «Ред Булл», – рассказал Расселл.

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