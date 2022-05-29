Маттиа Бинотто: «Если едешь 1-м и финишируешь 4-м, с решением команды что-то не так»

Маттиа Бинотто признал ошибки «Феррари» на Гран-при Монако.

Шарль Леклер и стартовали с первого ряда, однако после серии пит-стопов оказались на четвертом и втором местах, соответственно.

«Безусловно, я разочарован результатом. Я полностью понимаю разочарование Шарля: он ехал первым и финишировал четвертым – значит, с нашим решением было что-то не так.

Несомненно, необходимо изучить решение. Думаю, мы недооценили скорость на промежуточных шинах на данном этапе и могли позвать Шарля кругом раньше или позже. Может, стоило оставить его на дождевых покрышках до перехода на «слики».

Ошибки случаются, но важнее извлечь урок и понять причины. Я уверен, мы проведем этот процесс», – заявил руководитель «Феррари».

Бинотто прокомментировал протесты против предполагаемого пересечения пилотами «Ред Булл» и белой линии на выезде с пит-лейн:

«Мы считаем, что имело место очевидное нарушение правил двумя болидами . Нахождение на линии – это нарушение, и долг каждой команды – следовать заметкам гоночного директора. Ждем пояснения от и будем рады получить отклик как можно скорее».

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