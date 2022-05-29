Маттиа Бинотто: «Если едешь 1-м и финишируешь 4-м, с решением команды что-то не так»

Маттиа Бинотто признал ошибки «Феррари» на Гран-при Монако.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс стартовали с первого ряда, однако после серии пит-стопов оказались на четвертом и втором местах, соответственно.
«Безусловно, я разочарован результатом. Я полностью понимаю разочарование Шарля: он ехал первым и финишировал четвертым – значит, с нашим решением было что-то не так.
Несомненно, необходимо изучить решение. Думаю, мы недооценили скорость на промежуточных шинах на данном этапе и могли позвать Шарля кругом раньше или позже. Может, стоило оставить его на дождевых покрышках до перехода на «слики».
Ошибки случаются, но важнее извлечь урок и понять причины. Я уверен, мы проведем этот процесс», – заявил руководитель «Феррари».
Бинотто прокомментировал протесты против предполагаемого пересечения пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом белой линии на выезде с пит-лейн:
«Мы считаем, что имело место очевидное нарушение правил двумя болидами «Ред Булл». Нахождение на линии – это нарушение, и долг каждой команды – следовать заметкам гоночного директора. Ждем пояснения от ФИА и будем рады получить отклик как можно скорее».
Шарль Леклер: «Долбанный провал. Победа была в руках»
«Феррари» подала протесты из-за предполагаемого пересечения Ферстаппеном и Пересом белой линии
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram