Норрис использовал золотой шлем на тестах в Абу-Даби

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис провел тесты «Формулы-1» в Абу-Даби в чемпионском шлеме.

Новый обладатель титула подготовил особую, золотую расцветку.

Кроме того, британец появился в паддоке в мерче из своей свежей коллекции, посвященной чемпионству.

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

У нового чемпиона «Ф-1» Норриса необычное имя – Ландо. Неужели из «Звездных войн»?

Фото: соцсети команды «Макларен»