Норрис использовал золотой шлем на тестах в Абу-Даби
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис провел тесты «Формулы-1» в Абу-Даби в чемпионском шлеме.
Новый обладатель титула подготовил особую, золотую расцветку.
Кроме того, британец появился в паддоке в мерче из своей свежей коллекции, посвященной чемпионству.
