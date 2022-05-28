Нико Росберг: «Перес тормозит на 5 метров позже Ферстаппена в каких-то местах. Явный фаворит на поул»

готов нанести ответный удар после Гран-при Испании, считает Нико Росберг.

В Барселоне пилот дважды пропустил и высказывал недовольство командной тактикой. В практиках перед Гран-при Монако Перес опередил напарника.

Чемпион мира 2016 года проанализировал ситуацию.

«Наверное, он зол на командные приказы в Барселоне, ужасные командные приказы. Он думает: «Я покажу вам, что я не слабак» – и весь уик-энд справляется, не правда ли?

Видно, что он уверен в машине, в каких-то местах он тормозит на пять метров позже Макса. Явный фаворит на поул», – считает Росберг.

Нико также похвалил пилота :

«Он в смешанных чувствах, потому что в Барселоне он был в невероятной форме. В то же время Шарль испытывает неудачи в Монако последние четыре сезона.

Но, если судить по скорости, он излучает уверенность».

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