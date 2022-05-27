Нико Росберг: «Ферстаппен немного не тот, ему будет тяжело в квалификации к Гран-при Монако»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года проанализировал скорость пилота в Монако.

В первых двух практиках Ферстаппен уступил напарнику Серхио Пересу. Гонщик «Феррари» завершил обе сессии на первой строчке.

«Макс сегодня немного не тот: Перес его обыграл, и видно, что ему пока некомфортно. Это очень нетипично. Увидим, поймает ли он ритм в третьей тренировке.

В этом году Серхио гораздо ближе [к Максу] – где-то в двух десятых, хотя в прошлом сезоне он скорее отставал на пять десятых. Он молодец. Думаю, в новом болиде ему комфортнее, дела идут хорошо. Но, полагаю, сегодня именно Макс ехал не в своем темпе, он почти на полсекунды отстал от . В этот уик-энд главное – нащупать ритм, так что завтра ему будет тяжело, это большой вызов», – считает эксперт Sky Sports.

Квалификация к Гран-при Монако состоится 28 мая в 17:00 по московскому времени.

Гран-при Монако-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году

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