Себастьян Феттель об инциденте во второй практике: «Я ошибся, но и спасение болида вышло отличным»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Также Феттель прокомментировал инцидент, в котором ему удалось в последний момент поймать машину в заносе и избежать столкновения со стеной.

«Это точно был я? Ну, я же не задел стену! Да, я ошибся, но и спасение болида вышло отличным!

Мы знали, что нам нужно выбирать очень агрессивный вариант настроек болида. И во второй практике мы чуть-чуть перестарались, когда настраивали переднюю ось. А если это случается, вам приходится бороться с сильной избыточной поворачиваемостью, и ты не особо уверенно чувствуешь себя за рулем болида.

И здесь это дорого вам обходится. Последняя попытка на мягких шинах прошла лучше, но это все равно почти как танцевать по лезвию бритвы», – рассказал Феттель.

Нереальный сэйв Феттеля – в дрифте на улице Монако. То ли мастерство, то ли везуха

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