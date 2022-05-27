«Феррари» не модифицировала болид для Гран-при Монако, в отличие от «Ред Булл» и «Мерседеса»

Команды «Формулы-1» поделились информацией о новинках на Гран-при Монако.

, «Астон Мартин» и «Альфа Ромео» не подготовили обновления, в отличие от остальных команд.

привез новое рулевое управление и воздуховоды передних тормозов. Как сообщили в команде, новинки стали адаптацией к специфической трассе в Монте-Карло. подготовил концевую пластину переднего антикрыла и воздуховоды передних тормозов, – воздуховоды задних тормозов, рулевое управление, радиаторы и держатель зеркал, «Уильямс» – рулевое управление и воздуховоды передних тормозов.

«Альпин», и «Хаас» модифицировали лишь рулевое управление.

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