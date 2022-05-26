Фредерик Вассер о Гран-при Монако: «Если стоять на месте и ничего не делать, рано или поздно вас захлестнет волной»

Руководитель считает, что организаторам и любых других этапов нужно работать над усовершенствованием своих гонок ради того, чтобы сохранить место в «Формуле-1».

По мнению Вассера, ни одному из этапов не может быть просто так гарантировано место в календаре «Ф-1».

При этом Вассер признал, что до недавнего времени именно Гран-при Монако оставался самым популярным этапом сезона для всех спонсоров.

«Когда спонсорам нужно было выбрать из календаря чемпионата Гран-при, который они бы хотели лично посетить по ходу сезона, они всегда выбирали Гран-при Монако.

Если же задать этот вопрос сейчас, то я уже не уверен в том, что спонсор точно выберет Гран-при Монако, а не этап в Майами или Лас-Вегасе. Или какой-то другой этап. Я лишь говорю о том, что организаторам всех Гран-при нужно стараться совершенствоваться.

Вообще я бы сказал, что начиная с прошлого года, с появления гонки в Зандворте, мы видим большие изменения с точки зрения качества проведения этапов. Ситуация улучшилась и на трассе, и за ее пределами.

Я думаю, что каждый Гран-при должен становиться качественнее. Во всех аспектах. И Гран-при Монако это тоже касается. Но да, разумеется, Гран-при Монако очень важен для «Формулы-1». Но в целом это касается всех исторических этапов. Если стоять на месте и ничего не делать, рано или поздно вас захлестнет волной. Потому что меняется стремительно», – рассказал Вассер.

Домашний Гран-при почти половины пилотов «Ф-1» – Монако. Только здесь они спят в собственных кроватях и сами готовят завтрак перед гонкой

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