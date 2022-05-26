Алекс Вурц о командной тактике «Ред Булл»: «У Переса есть полное право отстаивать свою позицию»

Бывший пилот «Формулы-1» и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при Алекс Вурц поддержал Серхио Переса, который высказал «Ред Булл» претензии по итогам Гран-при Испании.

Перес остался не слишком доволен тем, как была спланирована его гонкам. Перес по приказу команды пропустил вперед , но затем не получил возможности вернуть позицию.

«У него было полное право отстаивать свою позицию. То есть, Чеко по-настоящему командный игрок и очень хорошо. Он до такой степени командный игрок, что порой, как мне кажется, даже слишком легко соглашается с приказами во вред себе.

Ведь на самом деле пилот должен быть чуть жестче, должен уметь отстаивать свои интересы, готов поработать локтями. Серхио уже доказал, что является настоящим командным игроком, когда очень здорово проявил себя, помогая команде в борьбе за титул на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби.

Я считаю, что на Гран-при Испании Перес имел полное право высказать свое мнение. Он выполнил ровно то, о чем его попросила команда. Он вернулся на трассу на свежих шинах, но был вынужден сдерживаться – хотя для него это была ключевая стадия гонки, в которой нужно было пользоваться преимуществом свежей резины. А ему пришлось сидеть позади напарника – в такой ситуации пилот может начать выказывать недовольство.

Я и сам бывал в такой ситуации – и да, это не здорово. Но нужно отдать Чеко должное, он сделал все, о чем его попросили, после чего имел полное право ждать, что ему вернут должок», – рассказал Вурц.

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