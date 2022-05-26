Фернандо Алонсо: «Альпин» попросила меня и Окона меньше сражаться между собой»

рассказал, что внутрикомандные дуэли беспокоили .

Исполнительный директор Лоран Росси и руководитель «Альпин» Отмар Сафнуаэр попросили Алонсо и бороться менее жестко, сообщил Фернандо Channel 4.

«Для нас все нормально, но боссы посчитали, что борьба слишком плотная. Мы очень уважаем друг друга, но это правда, что Лоран и Отмар сказали: «Сражения, пожалуй, чересчур плотные. Понятно, что вы доверяете друг другу, но мы бы хотели меньше борьбы на трассе», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1».

Алонсо и Окон активно соперничали в Саудовской Аравии, в результате чего попали под атаки пилота . Также у напарников случились разногласия из-за командной тактики на .

Фернандо поделился мнением об уровне Эстебана:

«Он очень впечатляет. Думаю, мы и в прошлом году видели, какой он быстрый и талантливый. С таким партнером хочется работать: он выкладывается на симуляторе, делится данными, благодаря чему команда быстрее движется вперед. Мне очень нравится с ним сотрудничать».

Ох, напарник почти вынес Алонсо в стену. Но Фернандо грандиозно рисковал с атакой

Напарник Алонсо отбрил приказ команды о помощи Фернандо. Прикрылся опасностью от главного аутсайдера «Ф-1»

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