Тото Вольфф: «В отношении Гран-при Монако ожидания «Мерседеса» ниже, чем на других трассах»

Исполнительный директор «Мерседеса» рассказал, что не ждет от команды особенно хорошего выступления на .

«В Испании нам особенно сильно не хватало темпа в медленных поворотах на третьем секторе трассы. Хотя это может быть связано с перегревом из-за высоких температур. И в Монако все может быть иначе.

Тем не менее, в прошлом трасса в Монако подходила нам не лучшим образом – возможно, из-за огромного размера болида. Мне любопытно, что получится на этот раз. Думаю, у нас будут некоторые проблемы с прогревом шин. Так что в отношении Гран-при Монако мои ожидания ниже, чем на других трассах.

Не уверен, что я смогу научным образом это объяснить, но нас ждет еще один уик-энд, по ходу которого нам предстоит многому научиться, чтобы попробовать вернуться в игру», – рассказал Вольфф.

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