Гран-при Монако-2022. 3-я практика. Перес – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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Монте-Карло
28 мая 2022 года
3-я практика
 
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1,12,476 (26 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,041 (28)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,370 (28)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,405 (28)
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,734 (22)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,750 (19)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,899 (26)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,960 (24)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +1,000 (26)
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109 (23)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,169 (25)
12. Мик Шумахер («Хаас») +1,351 (26)
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,362 (27)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,373 (25)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,406 (22)
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,628 (29)
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,784 (22)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,163 (20)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,385 (25)
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,434 (26)
 

Гран-при Монако-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

Гран-при Монако-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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