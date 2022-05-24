Росс Браун: «Хэмилтон в какой-то мере пожертвовал первыми гонками ради данных для «Мерседеса»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун призвал не списывать Льюиса Хэмилтона.

По словам Брауна, неуверенные выступления семикратного чемпиона «Формулы-1» на старте сезона связаны с проблемами «Мерседеса».

«В первых гонках он искал решения и игрался с настройками машины. В какой-то мере он, пожалуй, пожертвовал этими Гран-при, чтобы собрать данные для «Мерседеса». Такую информацию я получаю от команды. Джордж [Расселл] пошел более привычным путем, а Льюис попытался решить проблему. Когда говорят, что Джордж переквалифицирует Льюиса и побеждает его в гонках, я считаю, что люди не видят всей картины.

Посреди всего блеска и гламура Льюис остается очень нацеленным гонщиком. Он по-прежнему способный, превосходно готовый физически пилот. Я не сомневаюсь, что он хочет выиграть восьмой титул – не в этом году, так в следующем», – сообщил Браун.

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

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