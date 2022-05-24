Мартин Брандл о командной тактике: «На месте «Ред Булл» я поступил бы так же»

Бывший пилот «Формулы-1» считает приказы с мостика «Ред Булл» оправданными.

победил на , дважды объехав Серхио Переса без сопротивления. Мексиканец высказывал недовольство по радио, однако подчинился командной тактике.

«Перес заехал в боксы на 37-м круге за свежим «медиумом», а Ферстаппен сделал то же шестью кругами спустя. Что, конечно, приближается к 10 процентам дистанции, но я не уверен, что это «другая стратегия», как сказали Пересу.

Перес сообщил, что подчинится, но не считает приказ честным, и Серхио можно понять. Это шестой этап из 22, команда в любом случае шла к дублю, если бы гонка не прерывалась выездом машины безопасности или чем-то подобным. Перес лидировал, потому что он показывал скорость и оставался на трассе, и на данной стадии было бы вполне нормально сохранить позиции и дать Пересу победить.

Пусть это и выставляет команду и пилота в невыгодном свете, но на месте «Ред Булл» я бы поступил так же и принял критику. Скорость Леклера в «Феррари» впечатляет, и можно поспорить, что Ферстаппен будет более стабильно сражаться с ним по ходу сезона. Как мы видели в прошлом году, разница в семь очков между первым и вторым местом может оказаться решающей.

Ферстаппен тоже показывал потрясающий темп на новых покрышках. Я, разумеется, не читал контракты пилотов, но не удивился бы, если бы там говорилось о возможности обмена позициями. Однако теперь Макс в долгу.

Любопытно, что Серхио остается всего в одной победе от лидера чемпионата. Да и Расселл не так далеко – очень нужно включаться прямо сейчас», – написал эксперт Sky Sports в своей колонке.

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