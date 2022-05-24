«Альфа Ромео» попытается попасть в топ-4 в Монако – команда стала 3-ей в медленных поворотах в Испании

может включиться в борьбу лидеров на .

Как показывают данные, «Альфа Ромео» стала третьей командой в заключительном секторе трассы Гран-при Испании. Считается, что скорость в медленных поворотах автодрома «Барселона-Каталония» коррелирует с возможностями команды на извилистой трассе в Монте-Карло.

В квалификации в Испании «Альфа Ромео» проиграла в третьем секторе лишь «Феррари» (0,107 секунды) и «Ред Булл» (0,032). Более того, оказался быстрейшим в некоторых мини-секторах – на входе в 12-й поворот, на выходе из шиканы и в последнем повороте.

отстал от «Феррари» на 0,225 секунды в последнем секторе, «Мерседес» – на 0,362.

«Полагаю, в ближайший уик-энд трек подойдет нашей машине. Там с основном медленные повороты, и болид в них очень хорош», – заявил Боттас.

Главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар поделился целями на гонку в Монако:

«Конечно, мы не ждем какой-то магии. Мы здорово проявляем себя в медленных поворотах, но и топ-команды тоже. Нельзя говорить о преимуществе – мы просто приблизились. Наверное, отрыв от середняков немного увеличится, но, полагаю, «Феррари», и «Мерседес» все равно сильны.

Мы сражались за четвертое место [в Испании], стали шестыми, почему бы замахнуться на четвертую позицию или выше? Безусловно, мы попытаемся. Если кто-то допустит ошибку, мы попробуем ею воспользоваться. Но задача номер один – показать скорость двумя машинами. С Чжоу в борьбе мы станем серьезными конкурентами».

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