Макс Ферстаппен о борьбе с Расселлом: «Хорошие, жесткие гонки, на месте Джорджа действовал бы так же»

(«Ред Булл») и ( ) прокомментировали свое сражение на .

По мнению гонщиков, они вели между собой честную и жесткую борьбу и оба остались довольны тем, что дирекция гонки позволила им так действовать.

При этом стюарды по ходу заезда взяли на заметку один из эпизодов, в котором Расселл чуть не выдавил Ферстаппена с трассы, но сразу признали случившееся гоночным инцидентом.

Ферстаппен: «К счастью, ничего не случилось (в отношении расследования ). То есть, на внешней стороне оказалось достаточно держака, так что все нормально. На мой взгляд, это просто хорошие и жесткие гонки.

И разумеется, я оказался на внешней траектории и при этом также находился в слепой зоне для Джорджа, то есть он даже не заметил, где именно я нахожусь, правильно?

Да, понятное дело, что я там был, но в такой ситуации очень сложно точно оставить сопернику свободное место размером с болид – когда вы проходите быстрый поворот и смещаетесь в сторону. Так что окажись я на месте Джорджа в такой ситуации, я бы почти наверняка действовать точно так же».

Расселл: «Очень важно, что нам разрешают вести жесткую, но честную борьбу. По правилам нужно оставлять сопернику место, размером с болид, что и было сделано, как мне кажется, и мы вели плотную борьбу колесо в колесо. И как минимум одним колесом болид Макса оставался на трассе.

Но да, сейчас это и правда сложно. У нас теперь новые стюарды, новые гоночные директоры. Сейчас непросто всем, мы только пытаемся друг друга понять. И в отношении этих ожиданий важно вести открытый диалог. Но я, если честно, даже не знал того, что стюарды рассматривали этот инцидент. Мне казалось, что мы просто вели жесткую и честную борьбу».

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