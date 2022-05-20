Шарль Леклер: «С полными баками управлять машиной пока довольно сложно»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Наш квалификационный темп смотрелся неплохо. При этом нам есть над чем работать – это и гоночный темп, и поведение шин. По ходу отрезков на «софте» ощущения были лучше, чем по ходу отрезков на «медиуме».

Сегодня проанализируем все данные и поймем, за счет чего мы можем прибавить. Ведь сейчас условия сильно отличаются от того, что было здесь в последний раз – по ходу зимних тестов.

На короткой дистанции все и правда смотрится очень неплохо. А вот с полными баками управлять машиной сложнее. Надеюсь, завтра мы сможем прибавить в скорости», – рассказал Леклер.

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