Макс Ферстаппен: «Сейчас Перес стал чувствовать себя комфортнее в «Ред Булл»

Пилот считает, что его напарник добился прогресса в нынешнем сезоне.

Перес в этом сезоне уже дважды попадал на подиум по итогам гонок – на этапах в Австралии и Имоле. И занимает третье место в общем зачете.

«Думаю, что ему, безусловно, помог опыт выступлений в прошлом сезоне – что Чеко уже провел за команду один год. И да, разумеется, с переходом на новый технический регламент и новые машины всем пришлось начинать с нуля.

Сейчас, как кажется, Чеко гораздо больше доволен тем, как работает болид, чувствует себя комфортнее. И для команды это очень здорово», – рассказал Ферстаппен.

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