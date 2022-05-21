Гран-при Испании-2022. 3-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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Барселона-Каталония, Монмело
21 мая 2022 года
3-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,772 (22 круга)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072 (11)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,148 (15)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,230 (15)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,357 (22)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,488 (18)
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,631 (17)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,874 (20)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,009 (23)
10. Эстебан Окон («Альпин») +1,110 (17)
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,138 (16)
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,172 (23)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,209 (16)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,429 (18)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,677 (21)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,748 (22)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,800 (17)
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,647 (17)
19. Мик Шумахер («Хаас») +5,695 (4)
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») – не показал времени (1)
 

Тормоза на «Хаасе» Шумахера загорелись в практике перед Гран-при Испании

Гран-при Испании-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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