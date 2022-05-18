Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь шестого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Испании.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Барселоне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в рамках уик-энда состоится этап Серии W.

Барселона-Каталония, Монмело

20-22 мая 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 15:00 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота

3-я практика: 14:00 🌤️

Квалификация: 17:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☀️

Расписание заездов «Ф-2», «Ф-3» и Серии W

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:30

Практика Серии W: 11:40

Практика «Ф-2»: 12:35

Квалификация «Ф-3»: 16:30

Квалификация «Ф-2»: 19:30

Квалификация Серии W: 20:25

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 12:00

Гонка Серии W: 15:40

1-я гонка «Ф-2»: 18:40

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 11:05

2-я гонка «Ф-2»: 12:35

время московское

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