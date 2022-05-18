Гран-при Испании-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь шестого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Испании.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» в Барселоне покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. Также в рамках уик-энда состоится этап Серии W.

Барселона-Каталония, Монмело
20-22 мая 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 15:00 ☀️
2-я практика: 18:00 ☀️
 
Суббота
 
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 ☀️
 
Расписание заездов «Ф-2», «Ф-3» и Серии W
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:30
Практика Серии W: 11:40
Практика «Ф-2»: 12:35
Квалификация «Ф-3»: 16:30
Квалификация «Ф-2»: 19:30
Квалификация Серии W: 20:25
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 12:00
Гонка Серии W: 15:40
1-я гонка «Ф-2»: 18:40
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 11:05
2-я гонка «Ф-2»: 12:35
 
время московское
 

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