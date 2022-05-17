«Ламборгини» присоединится к WEC в классе гиперкаров с 2024 года

Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) объявил об участии «Ламборгини» с 2024 года.

Итальянский производитель создаст прототип LMDh, с которым можно выступать как в классе гиперкаров WEC, так и в серии IMSA. Таким образом, «Ламборгини» будет участвовать в наиболее престижных гонках на выносливость – «24 часах Ле-Мана», «24 часах Дайтоны» и «12 часах Себринга».

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