Макс Ферстаппен: «Не думаю, что Гран-при Монако можно заменить»

Пилот сомневается, что этапы в Майами и Лас-Вегасе в перспективе могут заменить .

«Не думаю, что Гран-при Монако можно заменить. Ведь у этапа очень богатая история. К тому же, трасса в Майами сильно отличается от Монако, в Майами намного больше места на трассе, да и атмосфера на этапе совсем другая.

Здесь также другая культура, и это хорошо, ведь если бы на всех гонках была одна и та же атмосфера, это было бы очень скучно. Думаю, при составлении календаря нужно искать золотую середину, сочетая и такие гонки, как в Майами, и как в Монако, и конечно гонки на стационарных автодромах», – рассказал Ферстаппен.

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