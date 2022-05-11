Кристиан Хорнер: «В Барселоне нас ждет новое испытание, там много скоростных поворотах – где сильна «Феррари»

Руководитель остался доволен выступлением команды на Гран-при Майми.

При этом Хорнер считает, что на , следующем этапе чемпионата, преимущество может быть уже на стороне «Феррари».

«Думаю, в Майами нам просто хватало скорости на прямых для защиты позиции. Так что я полагаю, что мы смогли найти правильный баланс между с точки зрения удобных настроек болида и достаточно высокой скорости на прямых.

В Барселоне же нас ждет совсем другое испытание. Там много скоростных поворотов, а в этой области «Феррари» очень сильна. Трасса в Майами нам подошла, нам удалось заставить машину работать – и, к счастью, мы достигли результата.

Как бы то ни было, впереди очень длинный путь. И борьба с «Феррари» будет очень плотной. Сами гонки получаются отличными – вы сами видите, что Макс и Шарль с уважением относятся друг другу, когда ведут эту борьбу. Им нравится бороться друг с другом, это видно.

Я скорее надеялся, что после прошлогоднего опыта нас не будет ждать еще один сезон крайне плотного соперничества, но сейчас кажется, что все будет продолжаться и дальше», – рассказал Хорнер.

Провал Алонсо, мощный перфоманс новичка «Уильямса», Ферстаппен и Леклер – на равных

Дорога Ферстаппена к победе сквозь обе «Феррари»: сделал Сайнса на старте, дождался проблем Леклера с шинами и объехал на прямой

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram