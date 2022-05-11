Карлос Сайнс: «В Майами сказались сходы в двух последних гонках, шея отвыкла от нагрузок»

Пилот поделился мнением о выступлении на .

Сайнс дважды попал на подиум в первых гонках, а в третьем и четвертом по счету Гран-при сходил с дистанции на первом же круге. В Майами Сайнсу удалось добраться до финиша и снова оказаться на подиуме.

«Не сказал бы, что у нас были большие проблемы с балансом машины. Хотя баланс в целом был не самым простым, потому что нам не удавалось держаться в том же темпе, что и Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Однако, в моем случае дело было скорее в том, что я не чувствовал себя на 100 процентов в плане физического состояния, особенно к концу отрезка на «медиуме». По ходу пяти последних кругов у меня начала уставать шея и я не мог атаковать на 100 процентов с учетом последствий пятничной аварии.

Я не собираюсь использовать это в качестве оправдания, но возможно, что на мне сказались сходы в двух последних гонках, шея и тело в целом немного отвыкли от нагрузок за рулем болида «Ф-1». Я месяц не проезжал дистанцию гонки – возможно, что это, в сочетании с пятничной аварией, не позволило мне атаковать на 100 процентов.

Не сказал бы, что финишировав в гонке я вздохнул с облегчением. Мне нужно было проехать дистанции гонки, чтобы прийти в форму, а также прочувствовать, как машина ведет себя на изношенных шинах, как на полных баках и так далее. Да, я все равно допустил пару ошибок, но на определенных отрезках гонки был довольно быстр и неплохо поборолся с Чеко Пересом. Теперь я лучше понимаю, что меня ждет в будущем», – рассказал Сайнс.

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