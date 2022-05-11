Льюис Хэмилтон: «К сожалению, за эти пять гонок мы не добились прогресса»

Пилот заявил, что команда не добилась прогресса в работе с машиной по ходу нынешнего сезона.

По словам Хэмилтона, ситуация с галопированием болида меняется в зависимости от трассы и настроек, но общий уровень скорости не позволяет «Мерседесу» бороться за победы.

«Нет. К сожалению, мы не добились прогресса – сейчас мы демонстрируем ту же скорость, что и в первой гонке. Так что нужно продолжать попытки исправить ситуацию. К сожалению, за эти пять гонок мы не добились прогресса. Надеюсь, что в какой-то момент это случится, пока же нужно продолжать работать, стараться изменить происходящее.

Не сказал бы, что в Майами все прошло плохо. Мы можем как-то бороться с галопированием в зависимости от трассы и условий по ходу дня – в соответствии с ними поднимая или опуская машину. И в Майами все прошло не так уж плохо, мы просто были недостаточно быстры», – рассказал Хэмилтон.

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