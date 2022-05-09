Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» по-прежнему есть проблемы с надежностью – в гонке все могло бы сложиться иначе»

Пилот рассказал, что после победы на команде нужно продолжать работу над улучшением надежности болида.

Ферстаппен в этом сезоне выиграл все гонки, в которых сумел добраться до финиша. Однако из-за двух сходов он занимает лишь второе место в общем зачете.

«У нас по-прежнему есть проблемы, которые требуют решения. То есть мы конечно быстры, но в пятницу все прошло просто ужасно, а это не слишком здорово, если вы хотите хорошо провести уик-энд.

Еще в гонке пара проблем возникла у Чеко, с этим нужно разобраться. При этом очевидно, что у нашей машины большой потенциал, нам просто нужно повысить надежность.

У меня было много проблем в пятницу, что негативно повлияло на ход уик-энда, особенно это касается субботы. Да, в гонке все прошло нормально, но ведь все легко могло сложиться иначе», – рассказал Ферстаппен.

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