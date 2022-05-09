Шарль Леклер: «Мне нравится находиться в позиции лидеров, за которыми охотятся соперники»

Пилот «Феррари» рассказал, что ему нравится лидировать в чемпионате и быть тем, кого все остальные пытаются догнать.

«Мне кажется, мы занимаем лидирующие позиции с самого начала сезона, а это значит, что остальные сейчас преследуют нас, ведут охоту. Честно говоря, мне нравится находиться в позиции лидеров, за которыми охотятся другие – ведь это значит, что вы что-то делаете правильно. Хотя верно и то, что в двух последних гонках наш отрыв постепенно сокращается.

Но да, на самом деле мне все равно. Я просто хочу быть максимально быстр, быть конкурентоспособным, а в данный момент, как кажется, в последних гонках у «Ред Булл» было небольшое преимущество», – рассказал Леклер.

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