Серхио Перес: «Из-за неполадок в работе сенсора потеряли 7 секунд за 2 круга»

Пилот подвел итоги .

Перес долгое время боролся за место на подиуме с , но сначала ему помешали проблемы с временной потерей мощности двигателя, а потом Чеко совершил неудачную атаку.

«Судя по всему, дело было в сенсоре. Машина работала хорошо, а потом возникли неполадки в работе сенсора – из-за чего мы потеряли семь секунд за два круга. А после этого гонка складывалась плохо.

Я не мог подобраться достаточно близко к Карлосу даже с помощью DRS. Дефицит скорости на прямых был ощутимым. Я сильно атаковал, чтобы держаться за Карлосом в поворотах. И мои шины перегревались. Так что как только я увидел возможность, я постарался ей воспользоваться и совершить обгон. Но вне траектории трасса оказалась просто слишком грязной. И я не смог подобраться достаточно близко.

Нам нужно продолжать работать – ведь каждый раз, когда мы боремся за высокие места, возникает какая-то новая проблема. К счастью, нам удалось сегодня добраться до финиша. Но в какой-то момент мы были близки к сходу», – рассказал Перес.

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