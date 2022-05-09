Карлос Сайнс: «Третье место – это неплохо, мы заслужили этот результат»

Пилот подвел итоги , на котором занял третье место.

«Бывало и лучше. После пятничной аварии у меня побаливала шея, так что в гонке пришлось бороться через боль. Что я и делал.

Особенно с учетом того, что в конце гонки Чеко Перес был очень быстр на «медиуме» и удержать его позади было очень сложно. Но мы справились, и добились неплохого результата. Но просто нам не было.

Это была тяжелая борьба с шинами и жарой, машина сильно скользила. Думаю, мы заслужили такой результат, третье место – это неплохо», – рассказал Сайнс.

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