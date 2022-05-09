Шарль Леклер: «К концу гонки подумал, что смогу достать Ферстаппена, но у соперников все-таки было преимущество»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Майами, на котором занял второе место.
«Гонка получилась тяжелой с точки зрения физической нагрузки. На первом отрезке на шинах «медиум» у нас были довольно серьезные проблемы, и в результате нас обогнали. После этого ситуация в гонке для нас осложнилась.
На жестких шинах мы были очень быстры, и ближе к концу гонки я подумал, что смогу достать Макса, но сегодня у них все-таки было преимущество в скорости.
Нужно продолжать давить. Обновления машин сыграют очень важную роль – надеюсь, что начиная со следующей гонки мы сможем сделать шаг вперед. Начало сезона получилось захватывающим, это мы и хотим видеть», – рассказал Леклер.
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