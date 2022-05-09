Шарль Леклер: «К концу гонки подумал, что смогу достать Ферстаппена, но у соперников все-таки было преимущество»

Пилот подвел итоги , на котором занял второе место.

«Гонка получилась тяжелой с точки зрения физической нагрузки. На первом отрезке на шинах «медиум» у нас были довольно серьезные проблемы, и в результате нас обогнали. После этого ситуация в гонке для нас осложнилась.

На жестких шинах мы были очень быстры, и ближе к концу гонки я подумал, что смогу достать Макса, но сегодня у них все-таки было преимущество в скорости.

Нужно продолжать давить. Обновления машин сыграют очень важную роль – надеюсь, что начиная со следующей гонки мы сможем сделать шаг вперед. Начало сезона получилось захватывающим, это мы и хотим видеть», – рассказал Леклер.

Ферстаппен – победитель первой гонки «Ф-1» в Майами

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