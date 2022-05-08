Шарль Леклер: «У нас есть преимущество в поворотах над «Ред Булл» – надеюсь, соперники не будут успевать обогнать на прямых»

Пилот поделился мнением о перспективах команды в борьбе с на .

Леклер и Сайнс начнут гонку с первого ряда, а Ферстаппен и Перес со второго.

«Если соперники из «Ред Булл» окажутся близко к нам, будет трудно. Но у нас есть преимущество в поворотах – за счет которого, надеюсь, мы сможем слишком сильно отрываться и соперники не будут успевать обогнать нас на прямых. Получится или нет – увидим в гонке. Время покажет. Но у нашей машины хороший темп.

У нас очень хорошая машина. Пока в этом сезоне она отлично работала в более или менее любых условиях. Это хороший знак на будущее. Хотя, как я уже неоднократно говорил, я думаю, что фактор обновлений болида по ходу сезона в этом году будет очень важен», – рассказал Леклер.

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