«Феррари» привезла новое заднее крыло на Гран-при Майами, но решила его не использовать

отказалась от использования нового заднего антикрыла, спроектированного под трассу .

Скудерия подготовила к американскому этапу заднее крыло с меньшей прижимной силой, которое, как предполагалось, лучше подойдет для автодрома с длинными прямыми. Однако в первой практике и использовалась старые крыло, чтобы ознакомиться с трассой, а затем команда решила не менять аэродинамическую конфигурацию, сообщает It.motorsport.com.

Причиной такого выбора стало то, что трек оказался более скользким, чем ожидалось, и «Феррари» предпочла сосредоточиться на сохранении шин. Новое крыло помогло бы приблизиться к «Ред Булл» по скорости на прямых, однако негативно повлияло бы на расход покрышек.

Итальянское издание оценивает преимущество по максимальной скорости в 10 км/ч.

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