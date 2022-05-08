Льюис Хэмилтон: «Чертовски хорошо выступил в квалификации на трудном для управления болиде»

Пилот «Мерседеса» сообщил, что укротил непростой болид в квалификации к .

Хэмилтон стал шестым по итогам сессии, Джордж Расселл расположился на 12-й строчке.

«В целом я очень доволен своим выступлением. Я сделал все возможное со своей машиной, а ей управлять очень трудно. Один из французских журналистов сказал, что я не очень здорово себя проявляю. Сегодня я выступил чертовски хорошо, я доволен», – высказался Хэмилтон после квалификации.

Льюис заявил, что высокий темп в пятницу в сравнении с субботним стал для него неожиданностью:

«Меня немного смутил темп в практиках. Мы не знаем, почему смотрелись быстрее, чем на самом деле. А в последней тренировке мы оказались далеко позади – это тоже слегка удивило, так что подготовка к квалификации вышла нервной. Не могу сказать, что мы сделали шаг вперед или что-то в этом духе. Команда продолжает работать».

Джордж Расселл о 12-м месте в квалификации: «Вчера казалось, что сражусь за поул. Я в замешательстве»

Тото Вольфф: «Настоящую скорость «Мерседес» показал в выигранной практике, потом болид ухудшили экспериментами»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram