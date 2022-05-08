Макс Ферстаппен: «Удивлен конкурентоспособности «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Майами»

не расстроился из-за третьего места в квалификации к Гран-при Майами.

Пилот не смог улучшить время в последней попытке и уступил гонщикам Шарлю Леклеру и .

«В целом я доволен квалификацией. Вчера я проехал буквально четыре или пять кругов, поэтому сегодня все еще учил трассу и пытался найти хороший баланс болида. Меня немного удивило, что мы оказались такими конкурентоспособными в квалификации.

На этом треке трудно осваиваться. Конечно, всегда хочется завоевывать поул, но с учетом нашей ситуации, думаю, мы здорово выступили. Надо перестать усложнять себе жизнь во время уик-эндов.

Завтра у нас хорошие шансы, какая-то скорость есть. Машина управляется довольно неплохо, и я с нетерпением жду гонку», – заявил чемпион «Формулы-1».

Гран-при Майами-2022. Квалификация. Леклер взял поул, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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