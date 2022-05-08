Шарль Леклер о поуле: «Болиды «Ред Булл» невероятно быстры на прямых, борьба в гонке будет плотной»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о поуле на Гран-при Майами.
Леклер опередил своего напарника Карлоса Сайнса, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место.
«Прошлый уик-энд [в Имоле] вышел неудачным для меня. Я допустил ошибку в гонке, но сегодня все прошло хорошо.
Мы начинаем Гран-при с поула, завтра нужно закончить дело. Болиды «Ред Булл» невероятно быстры на прямых, а мы хороши в поворотах. Завтра будет плотная борьба», – сообщил лидер «Формулы-1».
«Ф-1» впервые в Майами: Леклер на поуле, Ферстаппен – третий
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