Шарль Леклер о поуле: «Болиды «Ред Булл» невероятно быстры на прямых, борьба в гонке будет плотной»

Пилот высказался о поуле на Гран-при Майами.

Леклер опередил своего напарника , гонщик занял третье место.

«Прошлый уик-энд [в Имоле] вышел неудачным для меня. Я допустил ошибку в гонке, но сегодня все прошло хорошо.

Мы начинаем Гран-при с поула, завтра нужно закончить дело. Болиды «Ред Булл» невероятно быстры на прямых, а мы хороши в поворотах. Завтра будет плотная борьба», – сообщил лидер «Формулы-1».

«Ф-1» впервые в Майами: Леклер на поуле, Ферстаппен – третий

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