Макс Ферстаппен: «Проехал в общей сложности 5-6 кругов – хотелось совсем не этого»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Ферстаппен остался раздосадован тем, что из-за ряда проблем с машиной проехал совсем мало кругов.

«Плохой для нас день. Безусловно, когда происходят такие вещи – это может быть болезненно. Особенно в такие дни, как сегодня, когда ты хочешь учить трассу, наматывать круги, набирать скорость. Я же сегодня в общей сложности проехал пять или шесть кругов. Хотелось совсем не этого.

На машине возникли проблемы с гидравликой. Я только выехал из боксов, и машина тут же сломалась – я не мог поворачивать, управление как будто заблокировалось, и тормоза загорелись…так что да, проблем много.

Конечно, мы постараемся наверстать упущенное, но ситуацию не назовешь идеальной, все соперники проехали намного больше кругов. И дело не только в этом – у нас нет информации о работе болида и о том, что мы должны делать. Так что да, это неприятно. И не важно, что было много красных флагов, сегодня мы могли бы сделать намного больше», – рассказал Ферстаппен.

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