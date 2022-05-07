Джордж Расселл о лучшем времени во 2-й практике: «Не вполне понимаем, почему у нас все получилось»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами.

По словам Расселла, он не знает, откуда у машины появился такой темп, что позволило ему установить лучшее время во второй практике.

«Мы не вполне понимаем…причины того, почему у нас все получилось. Да, в преддверии этого уик-энда мы всегда знали, что условия должны будут подойти нам лучше. Потому что у нас были большие проблемы с прогревом резины – даже в Бахрейне, где трасса была достаточно «жесткой». В то время как Гран-при Майами – первая гонка, которая проходит в действительно жарких условиях. Для нас это важный фактор. Машина работает хорошо, но это лишь пятница. Практика ничего не значит – посмотрим, что будет завтра.

Возможно, нам помогло то, что мы смогли немного уменьшить дорожный просвет. При этом во время тренировок с полными баками я снова чувствовал галопирование болида, и лучше в сравнении с предыдущими гонками не стало.

Как я уже говорил, какие-то гонки подходят вам больше, какие-то меньше. Трасса в Имоле, очевидно, плохо нам подходила, в то время как здесь, по крайней мере пока, машина работает неплохо», – рассказал Расселл.

Гран-при Майами-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – без времени из-за технических проблем

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