Серхио Перес: «Вне траектории у машины нет сцепления с трассой, трек как будто мокрый»

Пилот выразил опасения в связи с состоянием трассы на .

По словам Переса, пятничные свободные заезды получились очень непростыми из-за отсутствия на треке наката.

«Я очень расстроен из-за того, что вне гоночной траектории у машин вообще нет никакого сцепления с трассой. Это неприятно, ведь я думаю, что из-за этого сама гонка может получиться не очень интересной.

Как только ты съезжаешь с гоночной траектории, машина мгновенно теряет сцепление с трассой. Вне траектории трасса как будто мокрая. Так что гоняться будет сложно. Хотя я думаю, что сама гонка получится интересной. Ведь мы все в одной лодке, условия одинаковы для всех. И мы не знаем, кто на что способен на самом деле», – рассказал Перес.

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